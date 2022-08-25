الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

رام الله - دنيا الوطنحصلت الجامعة الإسلامية، بغزة، على المرتبة الأولى غزياً والرابعة فلسطينياً والسابعة والعشرين على مستوى الجامعات الناطقة باللغة العربية من بين أفضل 200 جامعة عربية شملها التصنيف في الإصدار الجديد لعام 2022م وفقاً لتصنيف Uni Rank العالمي.وشمل التصنيف هذا العام (13.865) جامعة وكلية من أفضل الجامعات العالمية في أكثر من (200) دولة.من جانبه، أكد أ.د عبد الرؤوف المناعمة -عميد الجودة والتطوير، على ضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة والمجتمع من جانب، ورفع مستوى الأكاديمي والبحثي من جانب أخر, لتحقيق التقدم المستمر وإبراز اسم الجامعة بين الجامعات العالمية والعربية.