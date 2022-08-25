شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي
الجامعة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت الجامعة الإسلامية، بغزة، على المرتبة الأولى غزياً والرابعة فلسطينياً والسابعة والعشرين على مستوى الجامعات الناطقة باللغة العربية من بين أفضل 200 جامعة عربية شملها التصنيف في الإصدار الجديد لعام 2022م وفقاً لتصنيف Uni Rank العالمي. 

وشمل التصنيف هذا العام (13.865) جامعة وكلية من أفضل الجامعات العالمية في أكثر من (200) دولة. 

من جانبه، أكد أ.د عبد الرؤوف المناعمة -عميد الجودة والتطوير، على ضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة والمجتمع من جانب، ورفع مستوى الأكاديمي والبحثي من جانب أخر, لتحقيق التقدم المستمر وإبراز اسم الجامعة بين الجامعات العالمية والعربية. 

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