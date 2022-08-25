غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، المتهم علاء عودة محمد أبو شلوف، هوية رقم (400191128)، سكان رفح، والمتهم محمد عودة محمد أبو شلوف، هوية رقم (408092583)، سكان رفح، والمتهم إبراهيم صالح موسى أبو شلوف، هوية رقم (408627732)، سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25/08/2022م، لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.