سلامة معروف: محاولات حثيثة للالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى

وأعرب في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، عن أمله مع توقعات خلال الشهر القادم، بانخفاض الكثير من السلع عالمياً، بأن ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز الإيرادات الحكومية بما يسمح بتقليص فجوة العجز وإمكانية المضي قدما بالسياسية المالية.

وقال معروف: خلال شهرين من قرار دعم المنتج المحلي فيما يتعلق بالأذونات الخاصة بالاستيراد لبعض المنتجات الواردة التي لها بديل محلي، زادت نسبة العمل في قطاعات الخياطة والنسيج ودخلت الى أكثر من 50 مصنعاً للخياطة، بما يعني مئات فرص العمل التي جرى توفيرها.





وشدد على أن غالبية القرارات والإجراءات التي جرى الإعلان عنها منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى اليوم في سياق إدارة التعامل مع الدفة الاقتصادية هي مبنية على التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة التي يشارك فيها ممثلين عن الاتحادات ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.



