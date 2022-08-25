شؤون فلسطينية

كجزء من الخطوات التصعيدية.. مئات الأسرى يعتصمون في الساحات ويمهلون الاحتلال حتى ساعات الظهيرة

كجزء من الخطوات التصعيدية.. مئات الأسرى يعتصمون في الساحات ويمهلون الاحتلال حتى ساعات الظهيرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير: "مئات الأسرى يبدؤون الخروج من الأقسام والاعتصام في ساحات السجون كافة كجزء من خطوات العصيان على قوانين إدارة سجون الاحتلال".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن إدارة سجن نفحة تغلق غرف أسرى حركة الجهاد الاسلامي، وتمنعهم من الخروج لساحة الفورة.

وأوضحت الهيئة أن "الأسرى أمهلوا الإدارة حتى ساعات ظهر اليوم. لافتةً إلى  أن إجراءً مماثلاً نفذته إدارة سجن النقب أمس بحق الأسرى هناك".

وواصل الأسرى في سجون الاحتلال، تنفيذ خطواتهم التمهيدية التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام، وجرى تحديد يوميّ الإثنين الأربعاء الماضيين لتنفيذ هذه الخطوات.

وفي هذا السياق، أكّدت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة "جاهزيتها للتصدّي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون"، لافتةً إلى أن "كل التهديدات بدءاً من اقتحام الأقسام، والاستعانة بوحدات القمع"، لن تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية.

أخبار ذات صلة

ناصر الدين الشاعر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: عدم اعتقال مطلقي النار مهزلة غير مقبولة

ناصر الدين الشاعر لـ "دنيا الوطن": عدم اعتقال مطلقي النار مهزلة غير مقبولة

الاحتلال يقدّم لائحة اتهام بحقّ القيادي بحركة الجهاد بسام السعدي

الاحتلال يقدّم لائحة اتهام بحقّ القيادي بحركة الجهاد بسام السعدي

الجامعة الإسلامية بغزة في &#34;المرتبة 27&#34; عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

سلامة معروف: محاولات حثيثة للالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى

سلامة معروف: محاولات حثيثة للالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى

الطب الشرعي يعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

الطب الشرعي يعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

نيران الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون إكمال أبو شمالة لتعليمه

نيران الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون إكمال أبو شمالة لتعليمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية بغزة في &#34;المرتبة 27&#34; عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

الجامعة الإسلامية بغزة في "المرتبة 27" عربيًا وفقًا لتصنيف Uni Rank العالمي

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022

المرور: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: عشر إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور

شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون

فيديو.. &#34;سرايا القدس&#34; تنظم مسيراً عسكرياً في رفح

فيديو.. "سرايا القدس" تنظم مسيراً عسكرياً في رفح

منوعات

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

ما حقيقة التحضير لفيلم &#34;غبي منه فيه&#34;؟.. هاني رمزي يكشف

ما حقيقة التحضير لفيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

عربي

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية