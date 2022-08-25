كجزء من الخطوات التصعيدية.. مئات الأسرى يعتصمون في الساحات ويمهلون الاحتلال حتى ساعات الظهيرة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير: "مئات الأسرى يبدؤون الخروج من الأقسام والاعتصام في ساحات السجون كافة كجزء من خطوات العصيان على قوانين إدارة سجون الاحتلال".وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن إدارة سجن نفحة تغلق غرف أسرى حركة الجهاد الاسلامي، وتمنعهم من الخروج لساحة الفورة.وأوضحت الهيئة أن "الأسرى أمهلوا الإدارة حتى ساعات ظهر اليوم. لافتةً إلى أن إجراءً مماثلاً نفذته إدارة سجن النقب أمس بحق الأسرى هناك".وواصل الأسرى في سجون الاحتلال، تنفيذ خطواتهم التمهيدية التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام، وجرى تحديد يوميّ الإثنين الأربعاء الماضيين لتنفيذ هذه الخطوات.وفي هذا السياق، أكّدت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة "جاهزيتها للتصدّي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون"، لافتةً إلى أن "كل التهديدات بدءاً من اقتحام الأقسام، والاستعانة بوحدات القمع"، لن تثنيها عن مواصلة هذه الخطوات النضالية.