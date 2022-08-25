الطب الشرعي يعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

أعلن الطب الشرعي، اليوم الخميس، نتائج تشريح جثمان الشهيد محمد شحام الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزل عائلته شمال القدس المحتلة.



وأظهر تقرير الطب الشرعي لتشريح جثمان الشهيد محمد شحام (21 عاما)، من بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، تعرضه إلى 3 رصاصات بالرأس والقسم العلوي من الجسد، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمدت إعدامه بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم كفر عقب شمال القدس المحتلة، في الخامس عشر من شهر آب /أغسطس الحالي. وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وبحسب عائلة الشهيد، شحام فإن التقرير أظهر أن رصاصة اخترقت رأس الشاب محمد، وتسببت بتفجير دماغه، في حين أن رصاصة ثانية اخترقت القلب ومزقت الكبد، والثالثة اخترقت الخصر.



وأُجري التشريح، أمس الأربعاء، بعد أن تقدمت عائلته بطلب بذلك للوقوف على جريمة الإعدام المتعمدة التي تعرض لها شحام، مطالبةً بتسليم جثمانه لها بعد العملية لدفنه.







رام الله - دنيا الوطن