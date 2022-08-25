بيني غانتس يتوجه إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي مع ايران





وقال غانتس وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه ينوي نقل رسالة واضحة بالنسبة لهذا الاتفاق، وهي "أن أي اتفاق لا يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما كان عليه قبل عدة سنوات ولن يقيد النشاطات الإيرانية في هذا المضمار لسنوات عديدة في المستقبل من شأنه أن يمس بالأمن الإقليمي والعالمي".





ومن المقرر أن يتوجه وزير جيش الاحتلال، بعد هذه الزيارة إلى طوكيو حيث سيقوم بزارة رسمية لليابان يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين اليابانيين.



في السياق، اجتمع في واشنطن الليلة الماضية، رئيس مجلس الأمن القومي، إيال حولاتا، مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.





ووفق (مكان)، فإن الاجتماع تناول الملف الإيراني، فيما أكدت المسؤولة الأمريكية التزام الولايات المتحدة الراسخ بضمان أمن إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس الليلة الماضية، إلى واشنطن في زيارة "خاطفة"، تهدف إلى بحث الاتفاق النووي المتبلور مع إيران.