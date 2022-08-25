العاهل المغربي يهنئ زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنتوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة عيد استقلال بلاده الـ31.وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن العاهل المغربي أشاد في البرقية بـ"علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين البلدين".وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أبرز الملك المغربي، "الحرص المشترك على تعزيز العلاقات والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والأوكراني".وتتمسك الدبلوماسية المغربية بموقف الحياد تجاه هجوم عسكري تشنه روسيا على جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، ما دفع عواصم غربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.​​​​​​​وتحتفل أوكرانيا في 24 أغسطس/آب بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991.