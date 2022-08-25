مجموعة عمل قطاع الأراضي تحدد أولوياتها لقطاع أراضي فلسطين لعام 2022



وتم خلال الاجتماع طرح أولويات قطاع الأراضي في فلسطين ومناقشتها مع الأطراف ذات العلاقة، كما تم خلال اللقاء تقديم عروض تقديمية حول عدة مواضيع منها: أولويات سلطة الأراضي ، أولويات هيئة التسوية، والمساعدات القانونية المتعلقة بقطاع الأراضي في مناطق C ، وصافي الإقراض المرتبط بقطاع الأراضي.





بدوره رحب التميمي بالحضور ،موضحا أن الارشفة الالكترونية وتوحيد الارشفة لتصبح مركزية مع كافة الشركاء من التسوية والهيئات المحلية والمجلس الأعلى للمحاكم بالإضافة الى تسهيل تبادل آمن للمعلومات وحيازة الأراضي والعقارات بما يضمن الخصوصية والسرية للمواطنين كما اعتبر التوعية الشاملة من أولويات سلطة الأراضي وبناء قدرات السلطة لوجستيا وفنيا وطاقم بشري متميز.



من جانبه اكد شراكه "إن تحديد الأولويات يتم عندما تكون المشاريع طموحة والإمكانيات محدودة فنرى ما الأهم فالأهم، وخططنا الاستراتيجية واضحة وصريحة ونسعى لتحقيها كاملة خطوة بخطوة.





وتابع شراكة قائلاً ان أولويات هيئة التسوية ترتكز على الإعلام والتواصل. كما عبر عن استعداد هيئة التسوية للتعاون مع الشركاء والأصدقاء لضمان إنجاز ونجاح أي مشروع متعلق بعمل الهيئة.





وعلى هامش الاجتماع قام رامي الظاهر رئيس وحدة المشاريع في سلطة الأراضي بعرض أولويات اساسيه لقطاع الأراضي فيما يخص الجزئية المتعلقة بسلطة الأراضي واحتياجاتها لتحقيق المطلوب.



كما تخلل اللقاء عدة مداخلات لكافة الشركاء وقام كل من رئيسي الهيئة والسلطة بالإجابة على التساؤلات لرسم السياسة العامة في دفع قطاع الأراضي في فلسطين إلى الامام.



وتضم كل من هيئة تسوية الأراضي والمياه ممثلة برئيسها محمد شراكة والوفد المرافق له والبنك الدولي ممثل بالسيدة دانا المبيض، ومؤسسة الموئل (UN-Habitat) ممثلة بالـسيد أحمد الأطرش، والمجلس النرويجي للاجئين، وشركاء دوليين، حيث عقد الاجتماع بتنظيم من سكرتاريا تنسيق المساعدات في مجلس الوزراء.