"جونسون" يعارض إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وقال جونسون في مؤتمر صحفي خلال زيارته لكييف: "لا أعرف كيف يمكن للشعب الأوكراني أن يتفاوض مع روسيا في ظل الظروف الحالية". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)



وأضاف أنه "على الدول الآن معارضة أي محاولة لتطبيع العلاقات مع روسيا"، وشبه روسيا بالدب الذي يأكل ساقك.



وأعلن مكتب جونسون أن زيارته لكييف "تأتي في الوقت الذي أعلن فيه عن حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".



وأشار إلى أن الحزمة التي "تبلغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر".



ويقوم جونسون، وهو حليف مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بثالث زيارة له إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا قبل ستة أشهر.





رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن معارضته لإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي.