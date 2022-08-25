شاهد.. عائلة أبو شمالة تروي تفاصيل فقدان نجلها في الحرب الروسية الأوكرانية





إبراهيم أبو شمالة والد فادي الذي قتل في الحرب الروسية الأوكرانية يروي لـ"دنيا الوطن" حكاية خبر مفجع وصادم قائلاً: " لا حديث يصف شعور عندما يصلك أن ابنك قد توفي وهو لم ينهي دراسته التي ذهب ليكملها في مدينة لوغانست الروسية".





العم إبراهيم يتابع حديثه: " ذهبت مع فادي في العام 2009 بعد إنهائة دراسة البكالوريوس إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم تم تجهيز فيزا إلى مدينة لوغنست الأوكرانية لدراسة الماجستير".



بعد وصله إلى حيث نوى استقر ورتب أموره وتزوج هناك اختار منطقة لوغانست التي استقلت عن روسيا واوكرانيا في العام 2014 ، لتكون وجهته ومقر إقامته.





وبالرغم من كونها لا تتبع لأي من البلدين إلا أنها لم تسلم من الضربات الجوية من البلدين خلال الحرب الروسية الأوكرانية.



وتابع العم إبراهيم: "لم تكن الجنسية الروسية كفيلة لتمنع الرصاص والنار من النيل من حياة الاشخاص هناك مع الاستبعاد الكامل لحدوث ذلك".



وأوضح التواصل مع فادي لم ينقطع البتا وخاصة مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم يكن هناك ما ينذر بوقوع المدينة تحت القصف.





وبين أن صباح الخميس 18/08/2022 لم يكن كأي صباح حيث استيقظنا على صوت رنة رسالة الهاتف من زوجة فادي تخبرنا بوفاته.





وأضاف: مع التواصل مع زوجة فادي تم التبليغ بشكل رسمي بوفاته ومع عدم العثور على الجثة تمإعلان فقدانه.











رام الله - دنيا الوطنلم يكن صباح الخميس الثامن عشر من الشهر الحالي كأي صباح على والدة فادي أبو شمالة، رنة هاتف تنذر بصاعقة لم تحسب لها العائلة أي حساب ولم تكن لديها أي فكرة عنها.