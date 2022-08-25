ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق، أن ماكرون سيقوم بزيارة رسمية للجزائر في الفترة من 25 إلى 27 آب/ أغسطس الجاري. وفق ما نثل موقع (الجزيرة نت).



ونقلت وكالة (رويترز)، عن الحكومة الفرنسية، أن ماكرون سيتطرق إلى ملف الطاقة خلال زيارته إلى الجزائر، لكن وكالة بلومبيرغ نقلت عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن الزيارة لا تتعلق بتبديل واردات الغاز من روسيا، وإنه من غير المحتمل أن يكون لدى الجزائر فائض في معروض الغاز لتقدمه لفرنسا.



وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيبحث ملف الطاقة مع نظيره الجزائري أثناء زيارته للجزائر المقررة اليوم الخميس، حيث تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى طي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.