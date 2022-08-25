عربي

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيبحث ملف الطاقة مع نظيره الجزائري أثناء زيارته للجزائر المقررة اليوم الخميس، حيث تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى طي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق، أن ماكرون سيقوم بزيارة رسمية للجزائر في الفترة من 25 إلى 27 آب/ أغسطس الجاري. وفق ما نثل موقع (الجزيرة نت).

ونقلت وكالة (رويترز)، عن الحكومة الفرنسية، أن ماكرون سيتطرق إلى ملف الطاقة خلال زيارته إلى الجزائر، لكن وكالة بلومبيرغ نقلت عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن الزيارة لا تتعلق بتبديل واردات الغاز من روسيا، وإنه من غير المحتمل أن يكون لدى الجزائر فائض في معروض الغاز لتقدمه لفرنسا.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962

أخبار ذات صلة

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور

شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون

مشاركة فلسطينية فاعلة في معرض الصناعات العربية في عمان

مشاركة فلسطينية فاعلة في معرض الصناعات العربية في عمان

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول

دعوات لاقتحام الأقصى غدا الخميس

دعوات لاقتحام الأقصى غدا الخميس

غزة: &#34;العمل&#34; تُسلم الشؤون المدنية 6000 اسم جديد للتصاريح

غزة: "العمل" تُسلم الشؤون المدنية 6000 اسم جديد للتصاريح

منوعات

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد كيف دافعت حورية فرغلي عن نفسها بعد تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد حمادة هلال يدعم شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

شاهد: ريهام سعيد تطالب ريم البارودي تعويض مبلغ خيالي صادم

ما حقيقة التحضير لفيلم &#34;غبي منه فيه&#34;؟.. هاني رمزي يكشف

ما حقيقة التحضير لفيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد طريقة دعم مي سليم لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: زينة مكي تكشف لجمهورها عن وجود حديد بداخل جسمها.. ما القصة؟

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: أحمد زاهر في تركيا بجانب الشيف بوراك بمقطع فيديو طريف

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

شاهد: اختراق مفاجئ لصفحات الفنانين ونشر صور غريبة ومضحكة عليها

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

اسعاد يونس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتدائها باروكة لـ8 سنوات

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

لتجنب متابعيه.. راغب علامة يتخذ خطوة جريئة ويصدم جمهوره

عربي

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

السعودية تطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته