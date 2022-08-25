شؤون فلسطينية

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك

اجتماع يبحث تأسيس مجلس أعمال فلسطيني تونسي مشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور، مع سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي الحبيب بن فرح، اليوم الأربعاء، سبل توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين فلسطين وتونس، تمهيدًا لتأسيس مجلس أعمال مشترك. 

وأطلع العامور السفير التونسي خلال اجتماعهما في مقر السفارة برام الله، على تركيبة القطاع الخاص الفلسطيني، ودور مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام ودور جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في تأسيس مجالس الأعمال المشتركة وفتح آفاق مشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم في الدول المختلفة.

وأكد أن الجمعية تسعى للتشبيك وخلق فرص استثمارية مشتركة وواعدة ما بين فلسطين وتونس الشقيقة.

بدوره، أكد السفير بن فرح أنه سيعمل باتجاه تنظيم ومأسسة العلاقة بين البلدين من خلال تأسيس مجلس أعمال تونسي فلسطيني مشترك، وزيادة التبادل التجاري، وإدخال المنتوجات الفلسطينية للأسواق التونسية من خلال التشبيك بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

وتم الاتفاق على ترتيب اجتماع بين جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية Utica بهدف تشكيل مجلس الأعمال المشترك، ومن المقرر تشكيل وفد من رجال الأعمال لزيارة تونس والمشاركة في مؤتمر "مال وأعمال" في شهر تشرين الأول المقبل.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب السفير التونسي صبري الأفرنجي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، كامل مجاهد نائب الرئيس، وكمال تيم، وأسامة جرايش، ومدير عام شركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات هيثم يخلف، ومدير عام الجمعية جهاد عقل.

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