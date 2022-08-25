شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور





واستشهدت العمور بعد قصف منزلها، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، في الخامس من آب/أغسطس الجاري.





ويقول علي الشنا، منسق الأنشطة المجتمعية في جمعية الثقافة والفكر الحر، في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن الفعالية تهدف إلى نشر "ثقافة الفن" كأداة من أدوات المقاومة الناعمة.





وأضاف: "تأتي الفعالية في منزل الشهيدة العمور شهيدة الحقيقة، التي كانت تستخدم الألوان في رسم المستقبل"، وقال: إنها "رسالة حق وسلام".





من جهتها قال الفنانة التشكيلية هديل بركات، في تصريح لـ "دنيا الوطن": مشاركتنا في هذه الفعالية لتوصيل رسالة إلى العالم بمدى تمسكنا بالفن لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.













رام الله - دنيا الوطنأقام فنانون فلسطينيون الأربعاء فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.