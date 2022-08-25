شاهد: فنانون يقيمون فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور
أقام فنانون فلسطينيون الأربعاء فعالية رسم بمنزل الرسامة الشهيدة دنيانا العمور شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهدت العمور بعد قصف منزلها، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، في الخامس من آب/أغسطس الجاري.
ويقول علي الشنا، منسق الأنشطة المجتمعية في جمعية الثقافة والفكر الحر، في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن الفعالية تهدف إلى نشر "ثقافة الفن" كأداة من أدوات المقاومة الناعمة.
وأضاف: "تأتي الفعالية في منزل الشهيدة العمور شهيدة الحقيقة، التي كانت تستخدم الألوان في رسم المستقبل"، وقال: إنها "رسالة حق وسلام".
من جهتها قال الفنانة التشكيلية هديل بركات، في تصريح لـ "دنيا الوطن": مشاركتنا في هذه الفعالية لتوصيل رسالة إلى العالم بمدى تمسكنا بالفن لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
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