شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه بالضفة الغربية لشهر تموز
رام الله - دنيا الوطن
استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية على 119.39 خلال شهر تموز 2022 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.56 مقارنة بـ118.50 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

أما على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.41%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.68% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.03 مقارنة بـ 120.85 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.59 مقارنة  بـ 114.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.08%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.81%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.21 مقارنة  بـ 129.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.05%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.86 مقارنة بـ 124.16 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.09 مقارنة بـ 132.10 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 114.22 مقارنة بـ 113.89 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ونوّهت إلى أن  بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

كما ويعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

ولفتت إلى أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 

 

 


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