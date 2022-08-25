مجدلاني: سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهر المقبل، بعد انتهاء الإجراءات الفنية.وكان مجدلاني صرح لـ "دنيا الوطن" في 11 من آب/أغسطس الجاري، عن تطورات وموعد صرف دفعات شيكات "الشؤون الاجتماعية" للعائلات المستورة في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال: "عملياً نحن نقوم بالتحضير لدفعة جديدة لشيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر القادم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ونأمل أن ننجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن".وأضاف: "كوزارة تنمية اجتماعية إجراءاتنا أصبح جاهزة، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي"، معرباً عن أمله بأنه "خلال الشهر القادم سنكون جاهزين لصرف الدفعة، وسنعلن عنها في الموعد".