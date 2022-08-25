شؤون فلسطينية

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون

وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره التركي يبحثان آفاق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي سليمان صويلو، آفاق التعاون والعمل المشترك، وذلك خلال زيارته على رأس وفد من وزارة الداخلية إلى جمهورية تركيا، بحضور سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وشكر هب الريح، خلال لقائه مع صويلو، الحكومة التركية على دعمها المستمر للقيادة والشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية هذه الزيارة التي تتمثل في متابعة اجراءات تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والاستفادة من التجربة التركية الرائدة في المجالين الأمني والمدني، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يساهم بتطوير القدرات لدى الكوادر العاملة في فلسطين، مشيراً لما حققته فلسطين من نقلة نوعية بالانتقال الى النظام البيومتري، وبتوظيف أفضل أدوات الحداثة والتكنولوجيا للوصول الى أفضل الممارسات على كافة الصعد والمستويات.

بدوره عبّر وزير الداخلية التركي عن ترحيبه بالوفد الفلسطيني، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سيما وزارتيّ الداخلية، مؤكدا استعداده لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بهذه العلاقة ومساعدة الشعب الفلسطيني في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

كما زار هب الريح والوفد المرافق مديرية الداخلية في انقرة، واطلع على المستوى المتقدم في تقديم الخدمات البيومترية للمواطنيين، وذلك من أجل نقل التجربة وإيجابياتها الى فلسطين.

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