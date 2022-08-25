فيديو.. "سرايا القدس" تنظم مسيراً عسكرياً في رفح





وسيلقي كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، والناطق باسم "سرايا القدس" كلمة في نهاية الحفل.















رام الله - دنيا الوطننظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، مسيرًا عسكريًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.ويأتي المسير العسكري، ضمن فعاليات مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس".كما ستنظم حركة الجهاد الإسلامي اليوم، ضمن الحفل الجهادي الكبير وحدة الساحات ... الطريق إلى القدس"، مسيراً عسكرياً اليوم الخميس بعد صلاة العصر مباشرة في محافظات غزة ورفح وجنين وتزامناً مع مهرجانات ستُقام في دمشق وبيروت.