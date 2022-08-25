شؤون فلسطينية

مشاركة فلسطينية فاعلة في معرض الصناعات العربية في عمان

مشاركة فلسطينية فاعلة في معرض الصناعات العربية في عمان
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فلسطين في فعاليات معرض الصناعات العربية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور ممثلين عن القطاعات الصناعية من 15 دولة عربية.

وافتتح المعرض وكيل وزارة الاستثمار الأردنية زاهر قطارنة، ورئيس اتحاد المعارض العربية سيف المدفع، بحضور مديرة مركز التجارة الفلسطيني رواء جبر، ومسؤول المعارض في بال تريد يوسف اللحام، والأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عودة شحادة.

وتميز جناح فلسطين في المعرض بالتنوع وتعدد المنتجات، بمشاركة اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية الفلسطينية، واتحاد الجلود والأحذية، واتحاد الحجر والرخام، وعدد من شركات ومصانع المواد الغذائية؛ حيث لاقت منتجاتهم وصناعتهم استحسان وإعجاب الحضور والدول المشاركة.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام، بحضور كبير من الجهات الرسمية الأردنية، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى الأردن، والمؤسسات المحلية والدولية، إضافة إلى جناح خاص بالجامعات.

وقال شحادة إن اتحاد الصناعات وبال تريد يحرصان بشكل دائم على تواجد الصناعات الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية؛ بهدف التأكيد على جودتها ومكانتها، وإبراز قدرتها على تجاوز التحديات الكبيرة أمامها للوصول إلى العالم.

وأضاف أن الجناح الفلسطيني في معرض عمان لاقى قبولا وحضورا كبيرين بفعل تنوع الصناعات المشاركة والممثلة لقطاعات تعكس العمق والتاريخ الفلسطيني.

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