شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب اجتماعه الأول بمدينة رام الله بحضور كافة الأعضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة وممثلين عن كافة الاتحادات الأعضاء.

وافتتح نور الدين جرادات رئيس الاتحاد العام للصناعات؛ الاجتماع مرحباً بالأعضاء الجدد، ومؤكدا أهمية العملية الديمقراطية التي يمارسها قطاع الصناعات الفلسطينية والمتمثل في إجراء الانتخابات بشكل دوري وشفاف في16 اتحاد مما ينعكس على جودة ما يقدمه الاتحاد على القطاع الصناعي عامة والأعضاء خاصة.

وقدّم جرادات شكره للمجلس السابق وأثنى على جهوده المتميزة وما قدمه للصناعات الفلسطينية على كافة الأصعدة، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تطوير الصناعات الفلسطينية وإزالة أي عقبات، واستمرار العمل مع كافة الشركاء من أجل تحقيق هذا الهدف.

وناقش المجلس خلال الاجتماع؛ التقارير المالية والإدارية للنصف الأول من العام وتم اعتمادها، إضافة إلى تشكيل لجان الاتحاد العام والمتمثلة في لجنة السياسات العامة ولجنة الحوار مع القطاع العام ولجنة الحوكمة ولجنة المشاريع ولجنة المشتريات والعطاءات.

واعتمد مجلس الإدارة تسمية أعضاء وممثلي الاتحاد في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والبرامج والفرق الوطنية واللجان والمجالس والصناديق التي تربطه معها علاقات مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمجلس الأعلى للإبداع والتميز وهيئة تشجيع الاستثمار واللجان الممثلة للعمل والعمال ومجالس التشغيل.

من جهته، قدم بسام ولويل رئيس مجلس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السابق تهانيه للمجلس الجديد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق لخدمة قطاع الصناعة الفلسطينية التي وصلت إلى درجات متقدمة محليا وعربيا وعالميا؛ وقدم ولويل شرحا مفصلا لما تم إنجازه على الأرض خلال السنوات الماضية.

وعبّر نائب رئيس الاتحاد المنتخب أسامه النعسان عن شكره وامتنانه للمجلس السابق، مؤكدا على مواصلة المجلس العمل في سبيل النهوض بالصناعة الوطنية بمختلف مجالاتها، حيث أن الاتحاد يمثل الوجه المشرق للوحدة الفلسطينية في كافة المحافظات ويعمل مع كافة الأطراف كشركاء من أجل تحقيق أهداف سامية تصب في المحصلة النهائية بالمصلحة الوطنية.

من جانبه، قال أمين عام الاتحاد عودة شحادة، إن الطاقم التنفيذي للاتحاد سيستمر بالعمل وفقا للخطط والاستراتيجيات المقرة وما يخطط له المجلس الجديد، مشيدا بدور فريق العمل؛ بالعمل والإنجاز على الأرض، منوها إلى أن الصناعة الوطنية والارتقاء بها هو رأس أولويات عمل الفريق التنفيذي.

يذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية؛ المؤسسة الوطنية التي تمثل القطاع الصناعي في فلسطين من خلال الاتحادات الصناعية المتخصصة، ويعمل على تطوير القطاع الصناعي، ويتركز دوره الرئيسي في تأهيل وتدريب الأعضاء وتمثيلهم بشكل فعال والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ويقوم بتطوير سياسات فاعلة في تطوير القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي.

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