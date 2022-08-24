"كهرباء" غزة تصدر تنويهاً لسكان مناطق وسط المدينة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين من سكان عدة مناطق في مدينة غزة.وقالت الشركة في تنويهاه لسكان منطقتي الطيران والدولي والصناعة وسط مدينة غزة، إن أعمال صيانة طارئة على خط كهرباء (J1) المغذي للمناطق المذكورة، بالإضافة إلى تمديد كوابل لمنطقة الهلال الأحمر سيستدعي فصل للخط المذكور وذلك يوم غد الخميس الموافق 25/8 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر (9:00 - 13:00).وتابعت الشركة "لذا اقتضى التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص".