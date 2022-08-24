عاجل

  • أكسيوس: روسيا قد تعلن عن استفتاء لضم المناطق المحتلة في أوكرانيا قبل نهاية هذا الأسبوع

شؤون فلسطينية

تفاصيل الجلسة التشاورية للمجلس المركزي الفلسطيني

تفاصيل الجلسة التشاورية للمجلس المركزي الفلسطيني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية بعنوان "الشهيد إبراهيم النابلسي"، لمناقشة التحديات المصيرية التي تواجه القضية والقيادة الفلسطينية، خاصة عقب الهجمة ضد الرئيس محمود عباس، وتصعيد الاعتقالات والاغتيالات في مختلف الأرض الفلسطينية.

وافتتح الجلسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مشيدا بالموقف الوطني الجامع من كافة الفصائل وأبناء شعبنا الذين وقفوا خلف الرئيس في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها، لافتا إلى أن هذا الموقف مرحب فيه، ويجب أن يوظف لترتيب البيت الفلسطيني واللحمة الوطنية.

وقال فتوح: "أصدرنا بيانات لبرلمانات العالم بعدة لغات حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، وهذه الهجمة الشرسة تتطلب منا هجوما معاكسا ضد التضليل الذي يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يمرره".

وأجمع المتحدثون من أعضاء المجلس المركزي، على وقوفهم خلف الرئيس عباس أمام الهجمة التي يتعرض لها، كما أن شعبنا يقف صفا واحدا مع الرئيس.

وقالوا إن "الهجمة على الرئيس هي ضجة مدروسة للتغطية على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي بحاجة إلى تضافر الجهود للتصدي لها، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي لمواجهة مختلف التحديات التي يتعرض له شعبنا وقيادته".

وأكد المجلس المركزي أن الرئيس عباس يمثل الرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تزويرها، والهجوم الإسرائيلي عليه هجوم واضح على الرواية الفلسطينية وحرب عليها، وموقف الرئيس عباس تعبير عن الرواية الفلسطينية التاريخية.

وشدد على تبني الكل الفلسطيني لهذا الموقف الجامع الرافض للهجمة ضد الرئيس، بالبدء بحوار وطني مثمر يتضمن المواقف التاريخية الثابتة.

ورأى أعضاء المجلس أن استثمار الموقف الموحد الرافض للهجمة التي تتعرض لها القيادة يكون بتصعيد المقاومة الشعبية، في وجه محاولة الاحتلال شن حملة لطمس الحقائق وتزييفها.

وقالوا إن الهجمة على الرئيس عباس، تشجيع لإسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية بحق شعبنا، غير أنها تدعو إلى استنهاض عناصر القوة لدى شعبنا الفلسطيني عبر استعادة وحدته الوطنية.

وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه تغول الجرائم الإسرائيلية في كافة القرى والمدن الفلسطينية، في الوقت الذي يهاجم فيه الاحتلال كل مكونات الشعب الفلسطيني بما فيها قيادته.

كما ثمن أعضاء المجلس المركزي موقف الرئيس الشجاع الثابت على الثوابت في كافة المحافل الدولية، وإسناده ودعمه لقضية الأسرى في سبيل تبييض السجون من كافة المعتقلين.

وأشاروا إلى ضرورة إطلاق حملة شعبية مساندة وداعمة للرئيس قبيل توجهه إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل، وكذلك توثيق كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ووضعها أمام دول العالم وشعوبها.

أخبار ذات صلة

غزة: حكم بالإعدام شنقا في قضية قتل المواطن عاصم العرعير

غزة: حكم بالإعدام شنقا في قضية قتل المواطن عاصم العرعير

(الأونروا) بغزة: بدء توزيع مساعدة مالية بقيمة 50 دولار للفرد

(الأونروا) بغزة: بدء توزيع مساعدة مالية بقيمة 50 دولار للفرد

عكرمة صبري: تدنيس الأقصى باللباس الفاضح قمة في التحدي لمشاعر المسلمين

عكرمة صبري: تدنيس الأقصى باللباس الفاضح قمة في التحدي لمشاعر المسلمين

حماس: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

حماس: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

نقابة الصحفيين تشكل لجنة لإطلاق حملة وطنية ودولية مساندة للأسرى

نقابة الصحفيين تشكل لجنة لإطلاق حملة وطنية ودولية مساندة للأسرى

تنويه هام من &#34;الاقتصاد&#34; بغزة حول البيع بالتقسيط

تنويه هام من "الاقتصاد" بغزة حول البيع بالتقسيط

غزة: &#34;العمل&#34; تُسلم الشؤون المدنية 6000 اسم جديد للتصاريح

غزة: "العمل" تُسلم الشؤون المدنية 6000 اسم جديد للتصاريح

عقب نهاية فترة عمله.. العالول يودع السفير المصري طارق طايل

عقب نهاية فترة عمله.. العالول يودع السفير المصري طارق طايل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: حكم بالإعدام شنقا في قضية قتل المواطن عاصم العرعير

غزة: حكم بالإعدام شنقا في قضية قتل المواطن عاصم العرعير

عكرمة صبري: تدنيس الأقصى باللباس الفاضح قمة في التحدي لمشاعر المسلمين

عكرمة صبري: تدنيس الأقصى باللباس الفاضح قمة في التحدي لمشاعر المسلمين

حماس: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

حماس: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

نقابة الصحفيين تشكل لجنة لإطلاق حملة وطنية ودولية مساندة للأسرى

نقابة الصحفيين تشكل لجنة لإطلاق حملة وطنية ودولية مساندة للأسرى

تنويه هام من &#34;الاقتصاد&#34; بغزة حول البيع بالتقسيط

تنويه هام من "الاقتصاد" بغزة حول البيع بالتقسيط

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يواصل ابتلاع أراضي الضفة ما يقوض فرصة حل الدولتين

"الخارجية": الاحتلال يواصل ابتلاع أراضي الضفة ما يقوض فرصة حل الدولتين

تفاصي اللقاء التشاوري بين &#34;المالية&#34; وصندوق النقد الدولي

تفاصي اللقاء التشاوري بين "المالية" وصندوق النقد الدولي

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟