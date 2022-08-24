(الأونروا) بغزة: بدء توزيع مساعدة مالية بقيمة 50 دولار للفرد

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تقوم وكالة (الأونروا) في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة.وأوضحت (الأونروا) في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه وبناءً على إعلان مدير عمليات غزة توماس وايت، فإنها ستقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.وسيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، في حين ستتواصل (الأونروا) مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.إعلان بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئينالأونروا- غزة24 أغسطس 2022حسبما أعلن مدير شئون الأونروا، توماس وايت في بداية شهر أغسطس،من المقرر أن تقوم وكالة (الأونروا) في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة.وأوضحت الأونروا في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه بناءً على إعلان مدير عمليات غزة توماس وايت فإنها ستقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.وسيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، وفي هذا السياق ستتواصل الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.وبينت أنه تم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج وهي أن تكون أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر أو كبير في السن، ووجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.