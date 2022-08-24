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شؤون فلسطينية

(الأونروا) بغزة: بدء توزيع مساعدة مالية بقيمة 50 دولار للفرد

(الأونروا) بغزة: بدء توزيع مساعدة مالية بقيمة 50 دولار للفرد
دولار
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تقوم وكالة (الأونروا) في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة.

وأوضحت (الأونروا) في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه وبناءً على إعلان مدير عمليات غزة توماس وايت، فإنها ستقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وسيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، في حين ستتواصل (الأونروا) مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.
 

 

إعلان بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين

 

الأونروا- غزة

24 أغسطس 2022

 

حسبما أعلن مدير شئون الأونروا، توماس وايت في بداية شهر أغسطس،

 

من المقرر أن تقوم وكالة (الأونروا) في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة.

وأوضحت الأونروا في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه بناءً على إعلان مدير عمليات غزة توماس وايت فإنها ستقوم بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وسيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، وفي هذا السياق ستتواصل الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.

وبينت أنه تم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج  وهي أن تكون أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر أو كبير في السن، ووجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

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