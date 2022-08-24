عكرمة صبري: تدنيس الأقصى باللباس الفاضح قمة في التحدي لمشاعر المسلمين

رام الله - دنيا الوطنقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري إن ما شهدناه من تدنيس للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته باقتحامه باللباس الفاضح هو قمة في التحدي لمشاعر المسلمين.وأكد صبري على أن هذه الصور لا تحصل في أي مكان للعبادة، ولم تتجرأ المدنسة الدخول للأقصى لولا الحماية العسكرية من قبل قوات الاحتلال. وحذر من الخطورة المتزايدة تجاه مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في ظل صمت الدول العربية والإسلامية.بدوره، أكد الناطق باسم (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة على أن دخول متطرفات بلباس فاضح إلى المسجد الأقصى المبارك عمل استفزازي مدان، واعتداء صارخ على حرمة أماكن العبادة، وإمعانٌ في استهداف الهوية الإسلامية الطاهرة للمدينة المقدسة.ونشرت مستوطنات على حسابهن في انستغرام، اليوم الأربعاء، صورا مخلة أثناء اقتحامهن الأقصى، في انتهاك واضح لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أثار غضب الفلسطينيين.وتداول النشطاء على مواقع التواصل الصور، وسط حالة من الاستياء والغضب على تدنيس المسجد الأقصى، ووصول المستوطنين له، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وطالبوا بالتحرك والخروج بمظاهرات غصب في كافة الأماكن، نصرة للمسجد الأقصى ولمواجهة مخططات تدنيسه وتهويديه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمشاركة الواسعة في فجر الجمعة القادمة.