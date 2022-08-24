حماس: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي عدوان سافر على المقدسات

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، يوم غدٍ الخميس، ومنع المصلّين من أداء عبادتهم فيه، من أجل السماح للمتطرّفين والمستوطنين باقتحامه وانتهاك حرمته، عدواناً سافراً على مساجد المسلمين ومقدساتهم.وعدت الحركة إغلاق المسجد انتهاكاً صارخاً لحريّة شعبنا في ممارسة شعائره الدينية، في خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، التي دأب الاحتلال على الاستهتار بها.وأكدت أنَّ استمرار الاحتلال في حربه التي تستهدف هويتنا الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، من خلال تصعيد عدوانه في الاستيطان والتهويد، في الضفة والقدس المحتلة، لن تفلح في فرض أمر واقع على الأرض أو تغيير حقائق التاريخ.وقالت إن شعبنا سيبقى ثابتاً على أرضه مدافعاً عن مقدساته حتى انتزاع حقوقه كافة، داعية جماهير شعبنا في الخليل وعموم الضفة المحتلة إلى التصدّي لجريمة إغلاق المسجد الإبراهيمي بكل الوسائل.