عقب نهاية فترة عمله.. العالول يودع السفير المصري طارق طايل

رام الله - دنيا الوطنالتقى نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، اليوم الأربعاء، بالسفير المصري لدى فلسطين طارق طايل في رام الله.جاء ذلك في لقاء الوداع للسفير طارق طايل الذي أنهى أعماله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى فلسطين.واطلع العالول خلال اللقاء السفير المصري على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وما خلفته الحرب الأخيرة على شعبنا في قطاع غزة من تبعات وآثار.وتباحث العالول وضيفه أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية ما بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكدا أن مصر ما زالت تمارس دورها تجاه القضية الفلسطينية وأهمية هذا الدور في كل المراحل لما لمصر من مكانة سياسية وعربية.من جانبه، عبر السفير طايل عن مدى سعادته بفترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى فلسطين وما تخلل تجربته من إطلالة اكبر على الواقع بما حمله من تحديات وآفاق، مؤكدا على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ومتمنيا للشعب الفلسطيني وقيادته النجاح في انجاز مرحلة التحرير والاستقلال.