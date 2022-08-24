أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بجلستها الأسبوعية اليوم

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطلعت على تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم حول نتائج امتحانات إكمال الثانوية العامة واستعدادات العام الدراسي الجديد.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الإدارية وشئون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الإعاقات السمعية للمعلومات.كما قررت الموافقة على توفیر عمال نظافة لصالح المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم من خلال متعهد لخدمات النظافة.وأوضحت اللجنة أن اعتمدت قرار تخصيص مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لتعزیز إجراءات تطوير الخدمات الإلكترونية وتوثيق الجلسات في کافة المحاکم بالصوت والصورة.كما تقرر اعتماد تخصيص قطعة أرض حكومية برفح لإنشاء مجمع قضائي يضم القضاء النظامي والشرعي والنيابات المختصة.وأشارت اللجنة إلى الموافقة على استملاك قطعة أرض بمحافظة خانيونس بمنطقة الكتيبة، لإنشاء مدرسة حكومية عليها، وتكليف سلطة الأراضي بتعویض مالکي قطعة الأرض المستملكة حسب الأصول.كما قررت إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي المخصصة سابقا لعدم الالتزام بشروط التعاقد، واختلاف غرض الاستفادة، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي حسب الأصول.وبينت أنها اعتمدت التقرير الخاص بآليات عمل منظومة الشكاوى الإلكترونية وإقرار التوصيات المقدمة بالخصوص.ولفتت إلى إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.