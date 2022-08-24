شؤون فلسطينية

العسيلي يعد بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال بغزة وتعزيز مشاركتهم بالمؤتمرات الدولية

العسيلي يعد بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال بغزة وتعزيز مشاركتهم بالمؤتمرات الدولية
أبو عيدة مع وزير الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
وعد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الأربعاء، بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في قطاع غزة وضمان تعزيز مشاركتهم في المؤتمرات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العسيلي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة أحمد أبو عيدة الذي يزور مدينة رام الله.

وأشاد العسيلي بنزاهة انتخابات مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين لدورة 2022/2025 متقدماً بالتهاني والتبريكات من جميع الفائزين.

بدوره، شكر رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة وزير الاقتصاد العسيلي على حرصه الدائم بالنهوض بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

وأكد أبو عيدة على ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد وجمعية رجال الأعمال في سبيل رسم السياسات والخطط الاقتصادية الوطنية.

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