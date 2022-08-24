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لابيد: إسرائيل غير ملزمه بالاتفاق النووي مع إيران

لابيد: إسرائيل غير ملزمه بالاتفاق النووي مع إيران
لابيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الاتفاق النووي الجاري حالياً بين الدول العظمى وإيران "لا يستوفي المعايير التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تحول إيران إلى دولة نووية".

وأكد لابيد خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية، اليوم الأربعاء، أنه في حال توقيع الاتفاق فإن إسرائيل لن تلتزم به، مضيفاً: "سنعمل من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية".

وتابع أن "رفع العقوبات سيسمح لإيران بتبييض أموال لدول أخرى وإنشاء قناة مباشرة لتمويل الإرهاب، بحصولها على 100 مليار دولار سنوياً، ستستخدم في تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في أنحاء العالم".

وأردف: "إيران قدمت مطالب أخرى في أعقاب مسودة الاتفاق التي سلمتها الدول الأوروبية، والذين يجرون المفاوضات من قبل أوروبا والولايات المتحدة مستعدون لتقديم تنازلات تلو الأخرى".

واعتبر لابيد أن الاتفاق المطروح "يشكل خطراً على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة النووية لأنه يمارس ضغوطاً سياسية من أجل إغلاق تحقيقات مهنية ضد إيران".

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