شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة أهمية المتاحف الفلسطينية وأهمية الاستمرار بتطويرها ورفدها بكل ما تحتاجه من اجل استمرار عملها في تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية.

جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبالها للسفير العماني لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري.

ورحبت معايعة بالسفر العميري، مؤكدة على أهمية العلاقات بين فلسطين وسلطنة عمان، والتي تساهم في دعم شعب فلسطين في الثبات على أرضه أمام الاحتلال الإسرائيلي والذي يعمل على سرقة كل شيء فلسطين.

وتحدثت معايعة عن أهمية تجاوز العقبات والمعيقات التي أحدثتها جائحة كورونا، مما أدى لتراجع في اعتداد الوفود السياحي التي تزور فلسطين، حيث كانت قد استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح و2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية.

وتطرقت معايعة لواقع قطاع التراث الثقافي الفلسطيني على الأرض والمتمثل في العمل على تطوير عدد من المواقع الأثرية وترميمها لتكون مواقع مفتوحة لزيارة المجموعات السياحية، بالإضافة للعمل على تطوير المتاحف الفلسطينية وتوسيع رقعة الزوار لهذه المتاحف.

وأكدت أهمية التعاون والشراكة ما بين فلسطين وسلطنة عمان للعمل على تطوير واقع قطاع المتاحف لدى الدولتين الشقيقتين، هذا العمل المشترك سيعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال المتاحف، بالإضافة لعقد نشاطات تدريبية مشتركة في هذا المجال

بدوره، تحدث السفير العميري عن متانة العلاقات العمانية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تحقيق التعاون المشترك في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ومجال تطوير قطاع المتاحف.

أخبار ذات صلة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بجلستها الأسبوعية اليوم

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بجلستها الأسبوعية اليوم

العسيلي يعد بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال بغزة وتعزيز مشاركتهم بالمؤتمرات الدولية

العسيلي يعد بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال بغزة وتعزيز مشاركتهم بالمؤتمرات الدولية

هيئة المعابر تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

هيئة المعابر تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

قوات القمع بالسجون تقتحم غرف الأسرى في معتقل النقب

قوات القمع بالسجون تقتحم غرف الأسرى في معتقل النقب

هيئة المعابر تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

هيئة المعابر تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يواصل ابتلاع أراضي الضفة ما يقوض فرصة حل الدولتين

"الخارجية": الاحتلال يواصل ابتلاع أراضي الضفة ما يقوض فرصة حل الدولتين

تفاصي اللقاء التشاوري بين &#34;المالية&#34; وصندوق النقد الدولي

تفاصي اللقاء التشاوري بين "المالية" وصندوق النقد الدولي

أول تعليق من (حماس) على صور المستوطنة في باحات المسجد الأقصى

أول تعليق من (حماس) على صور المستوطنة في باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

مستوطنة تنشر صوراً &#34;شبه عارية&#34; لها خلال اقتحام المسجد الأقصى

مستوطنة تنشر صوراً "شبه عارية" لها خلال اقتحام المسجد الأقصى

الرجبي: إعلان إغلاق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاقتحامه غداً استباحة لقدسيته وحرمته

الرجبي: إعلان إغلاق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاقتحامه غداً استباحة لقدسيته وحرمته

نادي الأسير: الأسرى مستمرون بخطواتهم التمهيدية قبل خطوة الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى مستمرون بخطواتهم التمهيدية قبل خطوة الإضراب عن الطعام

بعد شكوى لمواطنة من الضفة.. الجرائم الإلكترونية بغزة تُنجز قضية نصب بقيمة 2000 شيكل

بعد شكوى لمواطنة من الضفة.. الجرائم الإلكترونية بغزة تُنجز قضية نصب بقيمة 2000 شيكل

حول خطة الإصلاح المالي.. ائتلاف&#34;عدالة&#34; يطالب الحكومة بضرورة وجود شفافية بالموازنة توضح أوجه الإنفاق

حول خطة الإصلاح المالي.. ائتلاف"عدالة" يطالب الحكومة بضرورة وجود شفافية بالموازنة توضح أوجه الإنفاق

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر غزة

الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر غزة

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

طائرة إسرائيلية خاصة تنفذ رحلات للموساد هبطت في دولة عربية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟