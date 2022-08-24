وزيرة السياحة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية





جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبالها للسفير العماني لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري.



ورحبت معايعة بالسفر العميري، مؤكدة على أهمية العلاقات بين فلسطين وسلطنة عمان، والتي تساهم في دعم شعب فلسطين في الثبات على أرضه أمام الاحتلال الإسرائيلي والذي يعمل على سرقة كل شيء فلسطين.



وتحدثت معايعة عن أهمية تجاوز العقبات والمعيقات التي أحدثتها جائحة كورونا، مما أدى لتراجع في اعتداد الوفود السياحي التي تزور فلسطين، حيث كانت قد استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح و2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية.



وتطرقت معايعة لواقع قطاع التراث الثقافي الفلسطيني على الأرض والمتمثل في العمل على تطوير عدد من المواقع الأثرية وترميمها لتكون مواقع مفتوحة لزيارة المجموعات السياحية، بالإضافة للعمل على تطوير المتاحف الفلسطينية وتوسيع رقعة الزوار لهذه المتاحف.



وأكدت أهمية التعاون والشراكة ما بين فلسطين وسلطنة عمان للعمل على تطوير واقع قطاع المتاحف لدى الدولتين الشقيقتين، هذا العمل المشترك سيعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال المتاحف، بالإضافة لعقد نشاطات تدريبية مشتركة في هذا المجال



بدوره، تحدث السفير العميري عن متانة العلاقات العمانية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تحقيق التعاون المشترك في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ومجال تطوير قطاع المتاحف.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة أهمية المتاحف الفلسطينية وأهمية الاستمرار بتطويرها ورفدها بكل ما تحتاجه من اجل استمرار عملها في تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية.