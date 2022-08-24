قوات القمع بالسجون تقتحم غرف الأسرى في معتقل النقب

رام الله - دنيا الوطنسات حالة من التوتر سجن النقب مساء اليوم الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال لعدد من أقسام الأسرى داخل المعتقل.وقال نادي الأسير، إن إدارة السّجن أقدمت على قطع الكهرباء عن الأقسام التي تعرضت للاقتحام، وفرضت عزلاً مضاعفاً عليها.وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في محاولة لفرض مزيد من التنكيل بحقّ الأسرى، ردا على خطواتهم النضالية التي شرعوا بها مؤخرًا.وشرع الأسرى منتصف هذا الأسبوع، بإجراءات تحذيرية في السجون، لإجبار الاحتلال على وقف قرارات تعسُّفية بحقّهم، بعد أن تراجعت إدارة السجون عن تفاهمات سابقة معهم، في آذار/مارس الماضي