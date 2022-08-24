هيئة المعابر تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.



وشددت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.



ولفتت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة مساء اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/30 ) إضافة للحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)