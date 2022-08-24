تفاصي اللقاء التشاوري بين "المالية" وصندوق النقد الدولي

رام الله - دنيا الوطنقد وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الثاني مع بعثة صندوق النقد الدولي في فلسطين، ممثلة برئيسها "الكساندر تيمان".وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أن هذا اللقاء جاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تمت بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي للتداول حول كافة القضايا المالية والاقتصادية في فلسطين، واستكمالاً للقاءات التي تقوم بها البعثة في فلسطين مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.وطالب بشارة صندوق النقد الدولي بضرورة العمل مع المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية، التي تستمر باحتجازها، كونها حق للشعب الفلسطيني.وتطرّق بشارة خلال اللقاء إلى جهود الإصلاح الرئيسية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، والتي تمكنها من التطوير والاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.وطالب بضرورة قيام صندوق النقد الدولي بمساندة الموقف الفلسطيني والضغط على إسرائيل لتعديل بنود رئيسية داخل بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم إسرائيل بالتحكيم.هذا وأثنى فريق صندوق النقد الدولي على الجهود المبذولة من وزارة المالية، لتنمية الدخل والخطط الحكومية الاستراتيجية لإصلاح نقاط الضعف التي تم تشخيصها لإحداث تغيير تنموي حقيقي.