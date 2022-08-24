أول تعليق من (حماس) على صور المستوطنة في باحات المسجد الأقصى

وتابع قاسم في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر "إمعان في تدنيس طهارة المسجد الأقصى ، وتعكس استهتارًا صهيونياً بكل المنظومة العربية الرسمية والشعبية".



أثارت صورة نشرتها مستوطنة إسرائيلية بملابس "شبه عارية" أثناء اقتحامها المسجد الأقصى، غضب الشارع الفلسطيني، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي في حالة استياء من الخطر الشديد الذي يهدد المسجد الأقصى المبارك.



ونشرت المستوطنة الإسرائيلية صورة لها بملابس "شبه عارية" على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور (إنستغرام)، من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.



وكتبت المستوطنة الإسرائيلية إسبانية الأصل تعليقاً على الصورة قائلة:" الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك".











رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن "تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور فاضحة لها فيه، تشكل استفزازاً غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والاسلامية".