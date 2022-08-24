مستوطنة تنشر صوراً "شبه عارية" لها خلال اقتحام المسجد الأقصى









ويتعرض المسجد الأقصى للاقتحام اليومي من قبل المستوطنين، عدا يومي الجمعة والسبت، فيما يواصل جيش الاحتلال التضييق على المصلين عبر إقامة الحواجز العسكرية والتفتيش المستمر.



رام الله - دنيا الوطنأثارت صورة نشرتها مستوطنة إسرائيلية بملابس "شبه عارية" أثناء اقتحامها المسجد الأقصى، غضب الشارع الفلسطيني، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي في حالة استياء من الخطر الشديد الذي يهدد المسجد الأقصى المبارك.ونشرت المستوطنة الإسرائيلية صورة لها بملابس "شبه عارية" على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور (إنستغرام)، من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.وكتبت المستوطنة الإسرائيلية إسبانية الأصل تعليقاً على الصورة قائلة:" الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك".واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا أمراً خطيراً يهدد المسجد الأقصى المبارك في ظل الاقتحامات المتكررة له، داعين إلى عدم السكوت عما يتعرض له الأقصى.