حماس ترد على المتحدث باسم المؤسسة الأمنية في السلطة بشأن المعتقلين السياسيين

وكان المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات، قال: إنه "لا صحة لادعاءات حركة حماس أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي".





وأكد المفوض السياسي العام استمرار التزام السلطة الوطنية، وحركة فتح، في الحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل شعبنا من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الناطق باسم الحركة، د. عبد اللطيف القانوع، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، إن "نفي أجهزة أمن السلطة على لسان المتحدث باسمها طلال دويكات وجود معتقلين سياسيين في سجونها يتنافى مع ما أثبتته المؤسسات الحقوقية والدولية وهو ما يثير حالة الاستهجان والغرابة في ذلك".وأضاف: أن "تنكر أجهزة أمن السلطة عن وجود معتقلين سياسيين في سجونها يهدد حياتهم ويجعل مصيرهم مجهولاً"، وفق تعبيره.