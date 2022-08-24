شؤون فلسطينية

الرجبي: إعلان إغلاق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاقتحامه غداً استباحة لقدسيته وحرمته

الرجبي: إعلان إغلاق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاقتحامه غداً استباحة لقدسيته وحرمته
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد مدير مسجد الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق كافة مداخل وساحات المسجد الإبراهيمي اليوم تمهيداً لاقتحامه غداً الخميس.

وقال الرجبي في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن " إعلان إغلاق ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف استعداداً لاقتحامه غداً من قبل المستوطنين لا يخدم إلا سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسعى بكل الوسائل لاستباحة قدسيته وحرمته".

وأضاف: إن هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تعتبر وبشكل صريح سرقة واضحة لهذا المعلم التاريخي والديني وذو المكاة الدينية الهامة لدى الفلسطينيين.

وأوضح على أن هذا الاقتحام يأتي ضمن عشر أيام على مدار العام بشكل مستمر ومتكرر خلال ايام متفرقة وذلك بحجة وجود ما يسمى عيد (الأول من أيلول) لدى الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتكرر منذ 30 عاماً، وبشكل متكرر دون تحريك أي ساكن سواء بشكل رسمي فلسطيني أو عربي عالمي، مشيراً إلى أن هذا الصمت هو ما يدفع الاحتلال للقيام بمثل هذه الاقتحامات للمساجد المقدسة.

وشدد على أن هناك دعوات لشد الرحال فجر يوم الجمعة لأداء صلاة الفجر في ساحات الحرم كرد شعبي على الاقتحام وإغلاق الحرم.

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