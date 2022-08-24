اشتية: إذا أراد الاحتلال التَّسهيل على الفلسطينيين فليفتح مطار القدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إنه "لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عمقنا الأردني".وتابع اشتية: أنه "إذا ما أراد الاحتلال التَّسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس".وأضاف رئيس الوزراء: "المشاريع التي من شأنها الإضرار بالمصالح الأردنية - الفلسطينية المشتركة لن تجد لها شريكًا فلسطينيًا لا رسميًا ولا شعبيًا".وقد أقلع أول أمس الاثنين، لأول مرة، 24 فلسطينياً لقضاء عطلة في قبرص على متن رحلة جوية مباشرة من إسرائيل وليس عبر عمّان وذلك عبر مطار (رامون).من جهته قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، في تصريح لـ "دنيا الوطن": إننا "صرّحنا من قبل وتوجهنا للمواطنين بألا يستخدموا هذا المطار، كونه مصلحة إسرائيلية وتمس بالسيادة الفلسطينية".وأضاف رحال في تصريح لـ "دنيا الوطن": أنه "يوجد لدينا استحقاقات نطالب بها بموجب الاتفاقيات الدولية، متمثلة بمسار القدس (حاجز قلنديا)، وإعادة إعمار مطار غزة، وإنشاء مطار خاص بالفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع لإدارة فلسطينية، وتسهيل إجراءات معبر الكرامة".