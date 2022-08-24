شؤون فلسطينية

بعد شكوى لمواطنة من الضفة.. الجرائم الإلكترونية بغزة تُنجز قضية نصب بقيمة 2000 شيكل

بعد شكوى لمواطنة من الضفة.. الجرائم الإلكترونية بغزة تُنجز قضية نصب بقيمة 2000 شيكل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بمحافظة شمال غزة، شكوى للمواطنة "س، ق" سكان الضفة الغربية حول تعرضها للنصب والاحتيال وسرقة مبلغ مالي من حساب بنكي بقيمة ألفي شيكل.

وأوضحت الجرائم الإلكترونية أنه ومن خلال المتابعة الفنية تم الإشتباه بالمدعو "ز ، د" وتم استجوابه والتحقيق معه، حيث أقر بالواقعة.

وأشارت الجرائم الإلكترونية إلى إحالة المتهم وملف القضية للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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