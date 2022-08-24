وزارة التعليم العالي تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الدراسة بالجامعات غير الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات غير الفلسطينية إلى التأكد من عدد من الأمور قبل الالتحاق بأية جامعة خارج أرض الوطن.وشدّدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة تأكد أولياء الأمور والطلبة من أن مكتب الخدمات الجامعية الذي يتولى مهمة توفير القبولات والمقاعد الدراسيّة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة؛ مرخصٌ ومعتمد لدى الوزارة، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المُعتمدة من خلال الرابط https://bit.ly/2RuJdKd .كما شدّدت على ضرورة التأكد من أن الجامعة التي سيلتحق بها الطالب معترف بها وببرامجها وبنظام التدريس فيها لدى وزارة "التعليم العالي" الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة الجامعات غير الفلسطينية المعترف بها من خلال الرابط https://bit.ly/3R7pnhc.ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أية استفسارات، وذلك من خلال بيانات الاتصال الخاصة بها.