دولي

انخفاض جديد على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل في إسرائيل

انخفاض جديد على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار الوقود ستشهد انخفاضًا للمرة الثانية على التوالي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

ووفق ما نقل موقع (عرب 48)، فإن أسعار الوقود من المتوقع أن تنخفض نحو 40 أغورة لليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" بعد أن جرى خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وفي حال لم يتوقف تراجع أسعار النفط في العالم.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وانخفضت أسعار الوقود، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022 في البلاد، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الماضي، في مسار الخدمة الذاتية، علما بأن ذلك تزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى تمديده لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.



أخبار ذات صلة

النرويج تتصدر موردي الغاز لأوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية

النرويج تتصدر موردي الغاز لأوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية

أوكرانيا تحيي يوم الاستقلال.. وتحذير من غارات روسية محتملة

أوكرانيا تحيي يوم الاستقلال.. وتحذير من غارات روسية محتملة

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل

للمرة الثانية.. زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب (ميرتس)

للمرة الثانية.. زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب (ميرتس)

إعلام إسرائيلي يكشف الدولة التي نفّذ فيها هجومًا بالتزامن مع العدوان الأخير على غزة

إعلام إسرائيلي يكشف الدولة التي نفّذ فيها هجومًا بالتزامن مع العدوان الأخير على غزة

غانتس: إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني

غانتس: إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني

بعد خضوعها له.. ظهور نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

بعد خضوعها له.. ظهور نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

وكالة إيرانية: أردوغان والأسد قد يلتقيان في قمة منظمة شنغهاي

وكالة إيرانية: أردوغان والأسد قد يلتقيان في قمة منظمة شنغهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

&#34;الصالح&#34; يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

"الصالح" يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني