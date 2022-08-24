عربي

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية
الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية خلال اشتراكه بدورة تدريبية هناك.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد ذكرت الدفاع العراقية في بيان صحفي: "بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة في ولاية ألباما قاعدة روكر".

وأضافت: "كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة، وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى إلى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وعثر على جثته بعد عمليات البحث".

أخبار ذات صلة

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

&#34;بن راشد&#34;: الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

"بن راشد": الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

نصر الله: تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود لا قيمة لها

نصر الله: تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود لا قيمة لها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

الأسرى يُرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لما يسمى &#34;الفحص الأمني&#34;

الأسرى يُرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لما يسمى "الفحص الأمني"

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني