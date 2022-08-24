شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت فعاليات معرض فلسطين الغذائي 2022 في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم برعايةٍ من البنك الإسلامي الفلسطيني وبتنظيم من نقابة تجار المواد الغذائية في محافظة الخليل.

وشارك في افتتاح فعاليات المعرض مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي وعدد من مدراء الفروع والمكاتب وموظفي البنك في محافظتي بيت لحم والخليل، وذلك إلى جانب ممثلي عشرات الشركات المصنعة للمواد الغذائية على المستوى المحلي وشركات محلية وإقليمية أخرى تعمل في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن رعاية البنك لهذا المعرض تأتي في إطار جهوده لدعم المنتجات الوطنية وقطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية حيويةً في فلسطين، مبيناً  أن المعرض يشكل منصة للتواصل بين التجار والمصنعين من عشرات الشركات وهو ما من شأنه تعزيز التعاون بين هذه الجهات وبما يخدم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في مجال صناعة وتجارة الأغذية.

وأضاف السعدي:" مشاركتنا في رعاية هذا المعرض تأتي في الوقت الذي يرعى فيه البنك أيضاً مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق في غزة وبعد الدعم والمشاركة المميزة في مهرجان جنين للتسوق مؤخراً، وتأتي هذه الجهود مجتمعة  انطلاقاً من حرص البنك على دعم المنتجات الوطنية والتأكيد على أنها منتجات منافسة وتحتاج الدعم والرعاية الدائمة من القطاع الخاص".

ويشارك البنك الإسلامي الفلسطيني في المعرض من خلال جناحٍ خاص يعرض من خلاله للجمهور أحدث وأبرز المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات العصر.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine

أخبار ذات صلة

ائتلاف &#34;عدالة&#34; للسلطة الفلسطينية: أوقفوا العقود الوهمية واستحداث المزيد من الهيئات

ائتلاف "عدالة" للسلطة الفلسطينية: أوقفوا العقود الوهمية واستحداث المزيد من الهيئات

الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر غزة

الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر غزة

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

بحثا أدوار &#34;محور المقاومة&#34;.. تفاصيل لقاء حسن نصرالله وزياد النخالة في لبنان

بحثا أدوار "محور المقاومة".. تفاصيل لقاء حسن نصرالله وزياد النخالة في لبنان

الأسرى يُرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لما يسمى &#34;الفحص الأمني&#34;

الأسرى يُرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لما يسمى "الفحص الأمني"

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

اجتماع حماس والجهاد.. ما الرسالة التي تريد الحركتان إيصالها بعد العدوان الأخير؟

اجتماع حماس والجهاد.. ما الرسالة التي تريد الحركتان إيصالها بعد العدوان الأخير؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

&#34;الصالح&#34; يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

"الصالح" يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني