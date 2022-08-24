البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات معرض فلسطين الغذائي 2022 في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم برعايةٍ من البنك الإسلامي الفلسطيني وبتنظيم من نقابة تجار المواد الغذائية في محافظة الخليل.وشارك في افتتاح فعاليات المعرض مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي وعدد من مدراء الفروع والمكاتب وموظفي البنك في محافظتي بيت لحم والخليل، وذلك إلى جانب ممثلي عشرات الشركات المصنعة للمواد الغذائية على المستوى المحلي وشركات محلية وإقليمية أخرى تعمل في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية.وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن رعاية البنك لهذا المعرض تأتي في إطار جهوده لدعم المنتجات الوطنية وقطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية حيويةً في فلسطين، مبيناً أن المعرض يشكل منصة للتواصل بين التجار والمصنعين من عشرات الشركات وهو ما من شأنه تعزيز التعاون بين هذه الجهات وبما يخدم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في مجال صناعة وتجارة الأغذية.وأضاف السعدي:" مشاركتنا في رعاية هذا المعرض تأتي في الوقت الذي يرعى فيه البنك أيضاً مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق في غزة وبعد الدعم والمشاركة المميزة في مهرجان جنين للتسوق مؤخراً، وتأتي هذه الجهود مجتمعة انطلاقاً من حرص البنك على دعم المنتجات الوطنية والتأكيد على أنها منتجات منافسة وتحتاج الدعم والرعاية الدائمة من القطاع الخاص".ويشارك البنك الإسلامي الفلسطيني في المعرض من خلال جناحٍ خاص يعرض من خلاله للجمهور أحدث وأبرز المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات العصر.وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine