الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر غزة





وأكدت الشرطة البحرية في بيان مقتضب لها أنه سيتم البدء بالعمل بالبطاقات الجديدة يوم الأحد القادم الموافق 28-08-2022.





وأهابت البحرية بالصيادين بضرورة التوجه لاستلام بطاقات التصاريح الجديدة من مقرات الشرطة البحرية في جميع المحافظات ووزارة الزارعة.





وشددت على أنه سيتم سحب جميع التصاريح القديمة يوم الأحد القادم، ولن يتم تسجيل أي صياد عن طريق البطاقة القديمة ولا عن طريق الهوية الشخصية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الشرطة البحرية في غزة اليوم الأربعاء تعميماً للصيادين حول تصاريح الصيد في بحر قطاع غزة.