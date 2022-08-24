دولي

أوكرانيا تحيي يوم الاستقلال.. وتحذير من غارات روسية محتملة

أوكرانيا تحيي يوم الاستقلال.. وتحذير من غارات روسية محتملة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، من احتمال "استفزازات روسية بغيضة"، قائلا: "نحارب أخطر تهديد لدولتنا، بوقت حققنا فيه أكبر مستوى من الوحدة الوطنية".

وجاءت تصريحات زيلنسكي قبل يوم من بدء الاحتفالات الأوكرانية، بمرور 31 عاما على انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، حيث يتزامن ذلك أيضا مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقد حظرت السلطات الأوكرانية التجمعات العامة في العاصمة كييف، كما فرضت حظر تجول في خاركيف الواقعة على خط المواجهة شرق البلاد، والتي تعرضت للقصف على مدى أشهر.

وفي استعراض للتحدي، وضعت الحكومة الدبابات والعربات المدرعة الروسية المحترقة في وسط كييف كغنائم حرب.

من جهته، حثّ الجيش الأوكراني المواطنين على أخذ تحذيرات الغارات الجوية على محمل الجد.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان في وقت مبكر، يوم الأربعاء: يواصل الروس شن هجمات جوية وصاروخية على أهداف مدنية في أراضي أوكرانيا، لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية.

وقال زيلينسكي لممثلي نحو 60 دولة ومنظمة دولية حضروا قمة عبر الإنترنت عن شبه جزيرة القرم، الثلاثاء، إن أوكرانيا ستخرج القوات الروسية من شبه الجزيرة بأي وسيلة دون استشارة دول أخرى مسبقا.

وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين وأجبرت أكثر من ثلث سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليونا على ترك منازلهم ودمرت مدنا وهزت الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، وسعت القوات الروسية سيطرتها إلى مناطق الجنوب ومنها سواحل البحر الأسود وبحر آزوف وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية التي تضم مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

أخبار ذات صلة

انخفاض جديد على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل في إسرائيل

انخفاض جديد على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل في إسرائيل

النرويج تتصدر موردي الغاز لأوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية

النرويج تتصدر موردي الغاز لأوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل

للمرة الثانية.. زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب (ميرتس)

للمرة الثانية.. زهافا غلؤون تفوز برئاسة حزب (ميرتس)

إعلام إسرائيلي يكشف الدولة التي نفّذ فيها هجومًا بالتزامن مع العدوان الأخير على غزة

إعلام إسرائيلي يكشف الدولة التي نفّذ فيها هجومًا بالتزامن مع العدوان الأخير على غزة

غانتس: إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني

غانتس: إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني

بعد خضوعها له.. ظهور نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

بعد خضوعها له.. ظهور نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

وكالة إيرانية: أردوغان والأسد قد يلتقيان في قمة منظمة شنغهاي

وكالة إيرانية: أردوغان والأسد قد يلتقيان في قمة منظمة شنغهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم رعايته لمعرض فلسطين الغذائي 2022

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومدينة نابلس بالضفة الغربية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

&#34;الصالح&#34; يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

"الصالح" يدعو المدن الفرنسية لتوسيع علاقات التوأمة وتفعيلها مع نظيراتها الفلسطينية

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شاهد: فنانة شهيرة تنشر صورتها منذ الصغر.. هل تعرفت عليها؟

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة تشويه قاسية من فنانة شهيرة

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

ناهد السباعي تقدم تحذير هام جدًا للفتيات

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

أمير كرارة ينضم إلى ببجي موبايل في مهمة غامضة

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

نسرين طافش وزوجها حديث السوشيال ميديا.. هل تم الانفصال بشكل رسمي؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

ياسمين رئيس تقع في ورطة فيلمها الجديد.. ما السبب؟

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

فائق حسن زوج أصالة يحدث ضجة بصور ومحادثات رومانسية بينهم

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

شاهد: ديما قندلفت تدخل في نوبة بكاء بعزاء الفنان الراحل بسام لطفي

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

مهيرة عبدالعزيز تكشف عن سرقة أهم ما تملكه خلال سفرها.. بالصور

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

محمد رمضان يفجر مفاجآت ضخمة لجمهوره في حفله القادم

عربي

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

السودان: مدعي عام الجنائية الدولية يفشل بالوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

لأول مرة.. رحلة جوية تجارية إسرائيلية تعبر المجال السعودي لوجهة غير خليجية

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني