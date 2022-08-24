بحثا أدوار "محور المقاومة".. تفاصيل لقاء حسن نصرالله وزياد النخالة في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الميادين) اليوم الأربعاء، أن الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.وأضافت أن نصر الله والنخالة بحثا "مختلف المستجدات في المنطقة والأدوار المتوقعة لمختلف الأطراف في محور المقاومة في المرحلة المقبلة".وأجرى نصر الله والنخالة، تقييماً للعمليات التي حصلت مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية، كما استعرضا الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية.