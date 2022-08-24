الأسرى يُرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لما يسمى "الفحص الأمني"

امتنع صباح اليوم الأربعاء، ما يقارب خمسة آلاف أسير فلسطيني الخروج من الزنازين وغرف الاعتقال من أجل إجراء ما يسمى "الفحص الأمني".





ووفق ما نقل موقع (عرب 48)، فإن الأسرى أعادوا وجبات الطعام الخاصة بهم، وذلك استنادا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شكلت باسم الفصائل كافة.





ولفت نادي الأسير في بيان له، إلى أن يومي الإثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون.



وأوضح نادي الأسير أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.









رام الله - دنيا الوطن