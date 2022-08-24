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ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟

ما تفاصيل الهجوم الذي نفّذه الاحتلال على اليمن خلال العداون الأخير على قطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، تفاصيل الهجوم الذي شنّته على اليمن بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت القناة (14) الإسرائيلية، إن العملية نفذت ضد أسلحة متقدمة (فيما يبدو صواريخ دقيقة) كان يتم تجهيزها لنقلها إلى حزب الله، من خلال طرق تهريب فيما يبدو جديدة. وفق ما نقل موقع (صحيفة القدس).

ووفقًا لتقرير في موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن هجوم جوي بالأساس ضد موقع قرب صنعاء، يتم فيه تصنيع وتطوير تلك الصواريخ من قبل وحدة 340 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأنه قتل في ذاك الهجوم على الأقل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين من نشطاء حزب الله، إلى جانب عدد آخر من الحوثيين الذين كانوا يعملون على تأمين المكان.

والوحدة 340 هي دائرة فنية مكلفة بالبحث والتطوير ونقل الخبرات والمعدات للجماعات المسلحة الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي والحوثيين، وتقوم بتدريب عناصر من تلك المنظمات على كيفية إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة محليًا، مما يقلل الحاجة إلى تهريب الأسلحة خارجيًا. بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى شخصية من الجناح العسكري للجهاد الإسلامي (نتحفظ على نشر الاسم)، قامت بتصنيع صواريخ بدر 3 وصواريخ أخرى مماثلة، بعد الحصول على خبرات من تلك الوحدة الإيرانية.

وتتوقع مصادر أمنية إسرائيلية، أن يتم إطلاق صواريخ من قبل الحوثيين في اليمن، حال وقعت مواجهة عسكرية مع حزب الله.

وفي وقت سابق، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، قول رئيس أركان الاحتلال كوخافي إنه "خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة، شن الجيش الإسرائيلي هجوما في دولة ثالثة إلى جانب الهجمات في قطاع غزة وموجة الاعتقالات في الضفة".

وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الخامس من آب/ أغسطس، عملية عسكرية على قطاع غزة  أطلق عليها اسم (الفجر الصادق)، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.





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