صور.. إنجاز مشروع إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي





وقد تم ربط الإنارة بـ "خط كهربائي دائم"، لضمان إنارة دائمة من ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الأولى يومياً.





وقد تطلب تنفيذ المشروع إعادة تأهيل الشبكة بشكل كامل وتركيب مصابيح جديدة ولوحات كهربائية وبعض المستلزمات الأخرى.



وقام بتنفيذ المهمة طاقم متخصص من فنيي الشركة وعدد من الآليات والرافعات المساندة لاستكمال المهمة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية لضمان سلامة مرورية آمنة في المنطقة والحد من حوادث السير ودعم صمود العديد من المواطنين الذين يرتادون تلك المنطقة وتعتمد أعمالهم وأرزاقهم على وجود بنى تحتية مناسبة وبيئة مواتية، بالإضافة إلى مساندة جهود الأجهزة الشرطية لتنظيم الحركة المرورية في المكان.



وتوجه الشركة شكرها لجهاز الشرطة الفلسطينية على تعاونهم وتمكينهم لطواقم الشركة في إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب.

















رام الله - دنيا الوطننجحت طواقم شركة "كهرباء غزة" في إنجاز أعمال إنارة قطاع مهم من شارع الرشيد الساحلي والممتد من مدخل مدينة الزهراء الغربي وحتى مدخل مدينة الأسرى البحري وذلك على نفقة الشركة الخاصة.