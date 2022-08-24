مجدلاني يودع سفير مصر لمناسبة انتهاء مهامه لدى فلسطين







رام الله - دنيا الوطنودّع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.وأشاد د.مجدلاني لدى لقائه السفير المصري، بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، ودور مصر الريادي في خدمة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والحرص الدائم على استمرار المشاورات السياسية بمختلف القضايا بين الجانبين.وقال: كان للسفير طايل دور كبير في خدمة القضية الفلسطينية، وتوطيد العلاقات بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا، ويضمن اعلى تنسيق سياسي، مثمنا ما بذله السفير خلال فترة عمله من جهود .من جانبه، شكر طايل مجدلاني على التكريم، والدعم والمشاورات السياسية التي حظي بها خلال فترة عمله في فلسطين، مثمنا عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات.