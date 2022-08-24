لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل





وأضافت (مكان)، أن التجارب السابقة أثبتت نجاعتها في المختبرات واليوم يتم لأول مرة اجراء هذا العلاج على البشر.



وقال المدير العام لهيئة علاج الأورام السرطانية في المستشفى ،عيدو فولف: "اننا نزف بشرى سارة للمرضى بعد تمكننا من الشروع في العلاج بهذه الطريقة" معرباً عن أمله في أن "تتكلل التجربة بالنجاح".



ويتم العلاج عن طريق حقن غاز أكسيد النيتريك (أكسيد النيتروجين-nitric oxide, NO) بتراكيز عالية جداً مباشرة إلى أنسجة الورم السرطاني.