دولي

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل

لأول مرة في العالم.. إجراء تجربة حديثة لعلاج السرطان في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة في العالم تُجرى في إسرائيل في المركز الطبي "إيخيلوف" تجربة حديثة لعلاج السرطان.

ويتم العلاج عن طريق حقن غاز أكسيد النيتريك (أكسيد النيتروجين-nitric oxide, NO) بتراكيز عالية جداً مباشرة إلى أنسجة الورم السرطاني. 

وأضافت (مكان)، أن التجارب السابقة أثبتت نجاعتها في المختبرات واليوم يتم لأول مرة اجراء هذا العلاج على البشر.

وقال المدير العام لهيئة علاج الأورام السرطانية في المستشفى ،عيدو فولف: "اننا نزف بشرى سارة للمرضى بعد تمكننا من الشروع في العلاج بهذه الطريقة" معرباً عن أمله في أن "تتكلل التجربة بالنجاح".

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